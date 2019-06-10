Никол Пашинян поздравил Касима-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в связи с уверенной победой на президентских выборах в Казахстане направил поздравительное послание Касим-Жомарту Токаеву. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

"Уважаемый Касим-Жомарт Кемели!

Поздравляю Вас с уверенной победой на президентских выборах в Казахстане. Выборы показали высокий уровень доверия, который дружественный народ Казахстана проявляет к Вам и Вашей программе деятельности.

Желаю Вам успехов в осуществлении Ваших целей на этом ответственном посту во имя мира, прогресса и процветания дружественного народа Казахстана.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся более укрепить и улучшить отношения между нашими народами и странами. Я готов приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития и сотрудничества и в двустороннем, и многостороннем форматах”.