В провинции Цзянси из-за наводнения эвакуировали около 135 тыс. человек

Охваченной сильными ливнями и наводнениями восточной китайской провинции Цзянси нанесен прямой экономический ущерб на сумму порядка 2,65 млрд юаней (около $383 млн), местные власти были вынуждены эвакуировать из пострадавших районов около 135 тыс. жителей. Об этом сообщает в понедельник агентство "Синьхуа" со ссылкой на провинциальное Управление по чрезвычайным ситуациям.

Сильнее всего от наводнений, вызванных продолжающимися с прошлого четверга ливнями, пострадали девять городов провинции, где ударом стихии нанесен ущерб сельхозугодьям на площади свыше 110 тыс. гектар, разрушено 715 жилых строений, еще около 313 построек серьезно повреждены,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В охваченных наводнениями районах работают экстренные службы. Спасатели доставляют местным жителям питьевую воду, палатки, одежду и другие предметы первой необходимости. По данным управления, ливни нарушили в провинции Цзянси нормальную жизнь свыше 1,42 млн человек. Ранее сообщалось, что наводнения унесли в этой провинции жизни шести человек.