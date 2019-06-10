Путин примет участие в саммите лидеров Азии в Душанбе

Президент России Владимир Путин примет участие в пятом саммите глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 15 июня в Душанбе. Об этом в понедельник сообщает информационное агентство Asia-Plus со ссылкой на правительство Таджикистана.

"Для участия в работе душанбинского саммита в Таджикистан прибывают президенты 12 государств - Китая, России, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки", - говорится в сообщении. По информации агентства, "еще 15 стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пятый саммит глав государств СВМДА будет проходить 14-15 июня в Душанбе. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяющий 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.