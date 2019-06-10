Очевидно, что есть достаточное сочетание доказательств: начальник ССС о предъявлении обвинений Гегаму Петросяну

Начальник Специальной следственной службы Республики Армения Сасун Хачатрян подчеркивает, что для предъявления обвинения бывшему начальнику штаба войск полиции Гегаму Петросяну в убийстве Закара Ованнисяна во время событий 1 марта 2008 года есть достаточная совокупность доказательств. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал Сасун Хачатрян.

“Согласно законодательству уголовного судопроизводства, основанием для привлечения в качестве обвиняемого является достаточная совокупность доказательств. То есть, при наличии этой комбинации можно привлечь лицо только в качестве обвиняемого и применить к нему меру пресечения. Вы знаете, что суд удовлетворил ходатайство о применении к нему ареста в качестве меры пресечения. Суд, применяя меру пресечения, в частности, в случае ареста, отвечает на два вопроса: есть ли условие применения меры пресечения в виде ареста, то есть обоснованное подозрение и есть ли основание для меры пресечения, то есть основания для уклонения от следствия. Суд счел, что есть эти условия, то есть обоснованные подозрения и основания. Более этого, исходя из интересов следствия, я не хочу ничего говорить”, - сказал Хачатрян.

На вопрос, можем ли мы сказать, что это приведет также к раскрытию и других убийств, имевших место во время событий 1 марта 2008 года, Сасун Хачатрян ответил: “Я надеюсь, что так и будет”.

Гегаму Петросяну предъявлено обвинение по признакам части 1 статьи 104 УК РА (убийство - умышленное лишение жизни другого).

4 июня в Специальной следственной службе РА сообщили, что в рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой РА о событиях 1-2 марта 2008 года, по подозрению в умышленном лишении жизни Закара Ованнисяна с применением огнестрельного оружия, был задержан Гегам Петросян, по положению на 1 марта 2008 года, занимавший должность начальника штаба и заместителя командующего войсками Полиции РА.

7 июня суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Гагика Погосяна принял решение удовлетворить ходатайство ССС об аресте Гегама Петросяна на два месяца