В турнире памяти Карена Асряна участвуют 84 шахматиста из 9 стран

В Ереване стартует турнир памяти гроссмейсстера Карена Асряна. Как передает «Арменпресс», с 10 по 20 июня в Ереване проходит 10-й Международный открытый турнир памяти олимпийского чемпиона Карена Асряна. Торжественная церемония открытия турнира состоится 10 июня в 18: 00 в Ереване в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна.

В международном турнире, носящем имя Карена Асряна, в этом году участвуют 84 шахматиста из 9 стран: Армении, США, Германии, России, Украины, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Казахстана.

В этом году, в качественном плане, турнир имеет очень сильный состав. Среди участников 12 гроссмейстеров, благодаря чему юные участники турнира получат возможность дополнить норму гроссмейстера.

Карен Асрян был одним из сильнейших шахматистов независимой Армении. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянских и мировых шахмат. Вот неполный список титулов, завоеванных в ходе шахматной карьеры - трехкратный чемпион Армении, чемпион Европы и Всемирной Олимпиады в составе национальной сборной Армении.