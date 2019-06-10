Связи Армении с Ираном создали для ЕАЭС условия для выхода в регион Ближнего Востока: министр иностранных дел

Благодаря Армении развитие внешнеэкономической составляющей ЕАЭС получило дополнительный стимул. Как передает «Арменпресс», такое мнение на парламентских слушаниях на тему “Год председательства Армении в ЕАЭС. Вызовы и возможности” выразил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Благодаря внешнеэкономической составляющей Республики Армения, развитие ЕАЭС получило дополнительный стимул. Политические и экономические связи Армении с Ираном создали условия для Союза выйти в регион Ближнего Востока, в результате чего 17 мая 2018 года в Астане было заключено временное соглашение, направленное на создание зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран”, - сказал Мнацаканян.

Соглашение было заключено сроком на 3 год. Оно предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на достаточно широкий спектр товаров. Это позволит значительно увеличить объем взаимной торговли.

Министр отметил, что реализация соответствующих соглашений с Ираном и Китаем, а также завершение переговоров с Сингапуром, Сербией, Египтом, Израилем и Индией могут стать дополнительным стимулом для процесса интеграции ЕАЭС в мировую экономику.

Временное соглашение, направленное на формирование зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, подписано 10 июня в Москве. 17 мая в рамках Астанинского экономического форума. Парламенты всех стран-членов ЕАЭС ратифицировали соглашение.