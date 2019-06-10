Тимошенко призвала демократические силы объединиться с партией Зеленского

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала объединиться все демократические политические силы, среди которых она назвала пропрезидентскую партию "Слуга народа" и "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука, чтобы не допустить прихода в парламент старой власти.

"Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент - "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" Святослава Вакарчука - должны объединиться", - сказала она в понедельник на съезде партии "Батькивщина", посвященном участию в выборах в Верховную раду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению Тимошенко, только "совместное объединение может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения".

"Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также заявила, что готова предложить новой коалиции в Раде мощную программу "Новый курс" и четкий план на 100 дней, реализация которого поможет вывести страну из кризиса.

Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", президентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 48,2% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с симпатиями. Сохраняют шансы преодолеть проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко (10,7%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,8%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,6%).