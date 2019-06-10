Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Глава МАГАТЭ считает важным выполнение Ираном обязательств в рамках СВПД


Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что читает крайне важным дальнейшее полное выполнение Тегераном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я обеспокоен нарастающей напряженностью вокруг иранского ядерного досье. Как я всегда подчеркиваю, ядерные обязательства Ирана в рамках СВПД являются значительным успехом для ядерной верификации. Поэтому я надеюсь, что удастся найти способы снижения текущей напряженности путем диалога. Крайне важно, чтобы Иран полностью выполнял свои ядерные обязательства согласно СВПД", — заявил Амано, выступая на совете управляющих агентства.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации