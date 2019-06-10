Артак Зейналян одним предложением прокомментировал решение об отставке с поста министра

Артак Зейналян подал заявление об отставке с поста министра юстиции Армении, оценив весь информационный поток. Как сообщает «Арменпресс», Зейналян в беседе с журналистами в Национальном собрании Армении очень кратко прокомментировал свое заявление об отставке.

“Оценивая информацию в медиа и не только посредством СМИ, я принял такое решение - подать заявление об отставке”, - сказал Зейналян и добавил, что оценил всю информяцию. Зейналян отметил, что очень спешит, в дальнейшем ответит на идругие вопросы.

Артак Зейналян 7 июня объявил о сложении полномочий министра. Он продолжает оставаться на своем посту до подписания указа президента Армении о прекращении полномочий.