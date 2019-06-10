В Китае пять человек стали жертвами проливных дождей

Пять человек погибли, еще один пропал без вести из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в наиболее сильно пострадавшем уезде Цюаньчжоу пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.

В общей сложности в зоне бедствия оказались 180 тысяч местных жителей, стихия уничтожила пять тысяч гектаров сельхозугодий,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Стихия нанесла серьезный ущерб транспортной инфраструктуре, мостам, автомобильным дорогам, электростанция. Более 20 тысяч семей столкнулись с проблемой электроснабжения.

Власти направили в район бедствия 500 человек для проведения спасательной операции. К настоящему моменту более 8 тысяч человек были эвакуированы в более безопасные районы.