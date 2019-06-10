Аппарат премьер-министра сэкономил более 643 млн драмов: приобретение предусмотренных автомобилей сочли нецелесообразным

Аппарат премьер-министра Армении в 2018 году из выделенных ему госбюджетом 4 млрд 374 млн 835 тысяч драмов потратил всего 3 млрд 731 млн 238 тысяч драмов. Около 45 млн драмов было предусмотрено на приобретение автомобилей, что администрация сочла нецелесообразным и направила эту сумму на реализацию других программ.

Как передает «Арменпресс», об этом сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян, представляя годовой отчет об исполнении госбюджета на 2018 год.

“Бюджет расходов на содержание аппарата премьер-министра на 2018 год был сформирован в результате слияния аппаратов правительства и президента. Уточненный бюджет составил 4 млрд 374 млн 835 тысяч драмов, а фактические расходы составили 3 млрд 731 млн 238 тысяч драмов. Экономия расходов на содержание аппарата составила 643 млн 597 тысяч драмов.

План выполнения программ аппарата премьер-министра Армении на 2018 год составил 86,1. Расходы увеличились в основном из средств, направленных на оплату труда, аренду, зарубежные операции, текущий ремонт машин и оборудования и другие расходы, а также в рамках субсидии, предусмотренной для ГНКО по содержанию особняков в Конде, для проживания переехавших туда сотрудников аппарата президента РА”, - представил Агаджанян.

Увеличился также и расход на программу по развитию возможностей. В начале года план составил 3 млн драмов, а уточненный план после слияния составил 160 млн драмов. И к концу года кассовые расходы составили 102 млн драмов. “Разница во многом обусловлена тем, что 45 млн драмов были предусмотрены для приобретения автомобилей, которые мы сочли нецелесообразными и эту сумму направили на реализацию других программ”, - отметил руководитель аппарата. “ В рамках программ, предусмотренных государственным бюджетом на 2018 год, возникли сбережения, большая часть которых – из грантовых и кредитных программ. Выполнение работ указанных программ не осуществилась в полном объеме, и часть работ перенесена на 2019 год. Сбережения возникли благодаря экономии в результате конкурсов, утверждения программ по реорганизации Совета управления некоторыми программами и рабочей группы, следовательно, с задержкой разработки проектов.