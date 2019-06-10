В НС Армении началось внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания включен ряд проектов, подлежащих обсуждению во втором чтении.

В повестке дня законопроекты О внесении изменений в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РА, О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об органах системы государственного управления”, О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции”, о внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс РА.