В НС Армении началось внеочередное заседание
В НС Армении началось внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания включен ряд проектов, подлежащих обсуждению во втором чтении.
В повестке дня законопроекты О внесении изменений в Закон Республики Армения “О нормативных правовых актах”, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РА, О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об органах системы государственного управления”, О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции”, о внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс РА.
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