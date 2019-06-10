Аппарат президента проведение новогодних мероприятий заменил на оказание помощи социально необеспеченной семье и армии

Аппарат президента РА в прошлом году мероприятия, посвященные Новому году в резиденции президента Армении, заменил на оказание необходимой помощи социально необеспеченной многодетной семье, детдому и армии. Как передает «Арменпресс», об этом, представляя в постоянных парламентских комиссиях отчет об исполнении бюджета на 2018 год, сказал руководитель аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.

“Согласно закону, президент РА располагает фондом, который предоставляет помощь. В основном, содействие было направлено на отдельные программы в сферах образования, культуры, спорта, молодежи и социального содействия. В резиденции президента мероприятия, посвященные Новому году, были заменены предоставлением необходимой помощи социально необеспеченной многодетной семье, детскому дому и армии.

Была оказана финансовая поддержка для обеспечения участия в международных турнирах и культурных мероприятиях за рубежом, создания лабораторий в учебных заведениях, а также финансирования ряда социальных программ. Также было оказано содействие спортсмену для участия в паралимпийском чемпионате Европы и мира по силовому бою, и в обоих турнирах он занял 1-е место”, - представил Тарасян.

В Кашатахской школе Ковсакана была основана инженерная лаборатория, Гюмрийскому учебноему предприятию Союза слепых Армении, занимающемуся производством натуральных масляных красок на местном сырье, было предоставлено денежное содействие для развития социального предпринимательства.

По словам Тарасяна, в частности, за счет предоставленных средств увеличились предпринимательские возможности, были созданы новые рабочие места. Аппарат президента оказал финансовое содействие также и Национальному филармоническому оркестру Армении для обеспечения участия в концерте, посвященном 115-летию Арама Хачатуряна в Берлине.