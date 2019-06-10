Армен Саркисян поздравил Касима-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Касиму Жомарту Токаеву в связи с победой на президентских выборах в Казахстане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Народ Казахстана поддержал стабильность и политику последовательного экономического развития страны. Уверен, что Ваш богатый опыт и авторитет будут способствовать углублению армяно-казахских отношений, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения наших народов”, - говорится в поздравительном послании президента.

Президент Армен Саркисян пожелал Касим-Жомарту Токаеву больших успехов на ответственном посту, а народу Казахстана - мира и процветания.