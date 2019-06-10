Ученые оценили риск столкновения огромного астероида с Землей

Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность.

Наиболее близким по дате инцидентом считается гипотетическое столкновение Земли с астероидом 2006QV89. По оценке специалистов агентства, это может произойти 9 сентября этого года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вероятность такого события – один шанс из семи тысяч. Сейчас астероид находится примерно в 6,7 миллиона километров от Земли.

Размер астероида 2006QV89 составляет 109 метров в длину и 48,5 – в ширину. Это небесное тело уже несколько раз пролетало мимо Земли в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах. В следующий раз астероид приблизится к планете в 2032 году.

Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году. Вероятность столкновений – один шанс из шестнадцати.