Что дало Армении участие в Петербургском международном экономическом форуме?

На днях в России состоялся ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2019), который также называют “Русским Давосом”. В этом важном экономическом форуме на постсоветском пространстве в этом году довольно высоко была представлена и Армения. Присутствие довольно представительной делегации во главе с премьер-министром Республики Армения имело на конференции как экономическое, так и политическое значение.

Для правительства Армении, определившего задачу осуществления экономической революции, подобный форум, несомненно, был важен в плане представления деловой и инвестиционной привлекательности Армении, проведения встреч с заинтересованными иностранными предпринимателями. Армянская сторона, в частности, достигла определенных договоренностей в ходе встреч с директором инновационного центра Министерства экономики Израиля, руководителями компании “Яндекс”, президентом банка ВТБ.

В ходе визита в Санкт-Петербург премьер-министр РА встретился также с и президентом РФ Владимиром Путиным и с президентом Болгарии. В ходе встречи Путин - Пашинян были обсуждены различные направления двустороннего экономического сотрудничества, и по ряду вопросов решено создать рабочие группы. Что касается встречи глав Болгарии и Армении, то хотя она и была первой, тем не менее, сторонам удалось наметить направления и перспективы укрепления двусторонних отношений.

С точки зрения международного авторитета Армении примечательно также и участие Армении в различных мероприятиях форума.В этом плане можно выделить участие премьер-министра РА и вице-премьера в панельных обсуждениях. В этом плане можно выделить участие премьер-министра РА и вице-премьера в панельных обсуждениях. То обстоятельство, что премьер-министр РА был приглашен для участия в 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с такими лидерами, как президент РФ, глава КНР, Президент Болгарии, премьер-министр Словакии, генеральный секретарь ООН, свидетельствует о растущем международном интересе к Армении. В подобном составе участников присутствие премьер-министра РА, несомненно, важно также с точки зрения повышения и укрепления международного авторитета нашей страны. Важны были также и те акценты, которые были сделаны с трибуны ПМЭФ относительно экономических реформ в Армении, интеграционных процессов в Армении, посреднических возможностей Армении в вопросе установления сотрудничества между ЕС и ЕАЭС.

В рамках Петербургского форума в другом панельном обсуждении принял участие вице-премьер Мгер Григорян. Вместе с председателем Делового совета ЕАЭС, председателем Коллегии ЕЭК, председателем совета Евразийского банка развития, министром финансов РФ, коллегами из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана он коснулся процесса евразийской интеграции, перспектив развития ЕАЭС.

Подводя итоги участия Армении в Петербургском международном экономическом форуме, можем констатировать, что оно имело как экономическое значение в плане привлечения инвестиций, экономического взаимодействия в плане достижения новых договоренностей, так и политическое с точки зрения укрепления международного рейтинга РА.

Нарек Минасян