American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайтеавиаперевозчика.

"American [Airlines] в апреле продлила срок [действия] отмены полетов MAX до 19 августа включительно. Теперь мы продлеваем отмену до 3 сентября включительно", - уточнила авиакомпания, пояснив, что данное решение позволит пассажирам лучше планировать поездки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Приблизительно 115 рейсов каждый день будет отменяться в период до 3 сентября" - добавил авиаперевозчик.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.