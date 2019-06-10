При участии Армена Саркисяна в Матенадаране открылась экспозоция “Три армянские рукописи из Тосканы”

Президент Республики Армения Армен Саркисян в фонде Научно-исследовательского института древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаране принял участие в церемонии открытия выставки “Три армянские рукописи из Тосканы”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, три из 14 армянских рукописей, хранящихся в библиотеке Медичи Лауренциана в итальянском городе Флоренция, до конца года будут представлены посетителям, это - книга Освящения иерея Киликийской Армении 13-го века, Псалмы 14-го века и Литургия до конца. Посредством интерактивной мультимедийной системы можно просматривать и цифровые страницы рукописей. На открытии присутствовали также председатель Национального исследовательского совета Италии Массимо Ингушио, директор по вопросам инноваций и технологий компании IBM в Италии Фабрицио Рензи, чрезвычайный и полномочный посол Италии Италии в Армении Винченцо дель Монако.

Открывая выставку, директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян назвал ее исключительной, поскольку впервые Матенадаран принимает рукописи, хранящиеся в дружественной стране армянские.

Председатель Национального исследовательского совета Италии Массимо Ингушио подчеркнул, что эта выставка является результатом взаимных визитов президентов Армении и Италии - Армена Саркисяна и Серджио Маттареллы и приверженности развитию двусторонних культурных связей. “ Мы приехали сюда из Дилижана, с Форума мыслей, где говорилось о силе искусственного интеллекта”, - сказал он. “Но этот небольшой показ, я думаю, показывает, насколько глубоким может быть естественный интеллект. Эта экспозиция свидетельствует о том, что сформировавшиеся на протяжении веков отношения не тускнеют. Эти рукописи у нас благодаря духовенству, добравшемуся по Шелковому пути до Италии. Мое послание состоит в том, что Италия, итальянская культура и итальянские технологии готовы служить развитию связей между двумя странами”.

Президент Армен Саркисян отметил, что три армянские рукописи, которые на протяжении веков хранились за пределами Армении, сейчас вернулись домой. Но их дом - не только Армения и наш Матенадаран, но и Италия - прекрасная библиотека Медичи. Эти древние рукописи свидетельствуют о вековых дружественных отношениях между Арменией и Италией”,- подчеркнул он.

Президент Саргсян высоко оценил большой интерес президента Италии Серджио Маттареллы к армянской культуре, попросив передать ему заверения в его уважении и готовность к дальнейшему углублению сотрудничества и совместной работе.

Выразив благодарность чрезвычайному и полномочному послу Италии в Армении Винченцо дель Монако за усилия, приложенные для организации выставки, президент Саркисян выразил надежду, что следующие подобные мероприятия не заставят себя долго ждать. “Я горжусь тем, что сегодня нахожусь здесь и открываю эту экспозицию. Надеюсь, что и следующая состоится скоро - не имеет значения где - здесь или в Риме. Поскольку мы связаны не только исторически, но и технологически”.

В вопросе доступности искусства и культуры более широким слоям общества президент отметил важность роли науки и технологий, добавив, что еще одним перспективным направлением армяно-итальянского сотрудничества становится сфера науки, технологий, культуры и искусства.