Полиция пояснила, почему Юрию Хачатурову не разрешили пересечь границу Армении

Полиция Республики Армения пояснила, почему обвиняемому по уголовному делу 1 марта, бывшему начальнику Генштаба ВС Армении, бывшему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову не разрешено пересекать границу Армении. «Арменпресс» представляет разъяснения Полиции РА.

“Многочисленные СМИ, ссылаясь на адвоката по уголовному делу, опубликовали информацию о том, что обвиняемому Юрию Хачатурову не было разрешено пересечь границу Армении, несмотря на то обстоятельство, что было законное решение суда о разрешении выезда. Считаем необходимым пояснить, что выезд подсудимого Юрия Хачатурова не был разрешен по той причине, что не было разрешения, оформленного решением органа, осуществляющего производство, по надлежащему процессуальному документу.

Часть 6 статьи 143 уголовного судопроизводства РА устанавливает, при случае, если обвиняемый скрылся от органа, осуществляющего уголовное производство, или без разрешения выехал в другую страну, прокурор обращается в суд с ходатайством залог перевести в доход государства.

Очевидно, что обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения в виде залога, может выехать в другую страну исключительно с разрешения органа, осуществляющего производство.

Разрешение органа, осуществляющего производство, должно выражаться не иначе, как соответствующим процессуальным документом по решению. Между тем, в данном случае такого решения не было принято, и письмо, направленное судом в Главное управление уголовного розыска полиции РА, не было основано на таком процессуальном решении.

Решение о разрешении на выезд с надлежащим процессуальным документом, вытекает из логики статьи 143 Уголовно-процессуального кодекса РА, в которой законодатель, неоднократно используя термин “разрешить”, считает формой его выражения решение суда.

Например, часть 1 той же статьи устанавливает, что с разрешения суда в качестве залога может быть принято недвижимое имущество. Разрешение недвижимого имущества в качестве предмета залога может быть выражено исключительно решением суда о признании залога допустимой мерой пресечения.

Кроме того, требование оформление о разрешении или недопущении выезда обвиняемого в другую страну надлежащим процессуальным документом вытекает также из необходимости обеспечения его обоснованности и мотивации.

Законность разрешения на выезд обвиняемого и защита его прав предполагают, что позиция суда о разрешении или недопущении выезда должна быть мотивирована и выдаваться надлежащим образом тем документом, который может дать возможность оспаривать его, что также отсутствует в данном случае”.