В Армении будет основано производство итальянской керамики. Как передает «Арменпресс», об этом 10 июня в ходе первого армяно-итальянского бизнес-форума сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“Несколько месяцев назад мы с послом Италии говорили о компании, производящей керамическую продукцию, и эта компания планировала основать свою производственную деятельность в Армении и иметь рынки в США и Европе. Сегодня компания уже импортировала оборудование, приехали сотрудники, которые будут заниматься производством, отправлены в Италию для переподготовки наши специалисты, и уже в течение 2-3 месяцев начнет выпускаться и экспортироваться продукция”, - сказал Хачатрян.

Армяно-итальянский бизнес-форум, в котором принимают участие представители учреждений местных сфер, итальянских ассоциаций и представители Simest, намерен представить итальянским предприятиям наиболее интересные программы в сфере инфраструктур Армении и создать возможность сотрудничества для итальянских компаний по инфраструктуре и транспорту. Одной из целей форума является также создание при агентстве ICE общей сети между итальянскими ассоциациями и их зарубежными эквивалентами.