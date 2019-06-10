Артак Зейналян отказался комментировать свою отставку: он обещал ответить на вопросы в парламенте

Министр юстиции Армении Артак Зейналян отказался комментировать свою отставку. На проходящей в Ереване встрече на тему “Внедрение электронных инструментов, как стимул для обеспечения прозрачной и публичной системы управления” журналисты попытались получить от Артака Зейналяна комментарий о том, почему он подал в отставку с поста министра юстиции, однако он отказался отвечать на вопросы.

“Уважаемые коллеги, сейчас я должен принять участие в этом мероприятии, позвольте мне это сделать. Сегодня в Национальном собрании я должен представить годовой отчет по бюджету, после чего я отвечу на ваши вопросы”, - сказал Артак Зейналян.

Артак Зейналян 7 июня подал в отставку с поста министра юстиции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Дорогие друзья, мой дорогой народ, я подал заявление об отставке с поста министра юстиции. В этот исторический для нашего народа период принятие мандата министра было шагом, направленным на то, чтобы иметь возможность шаг за шагом решать правовые проблемы возникающие в ходе деятельности правозащитника. Я доволен этим шагом, благодарен премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну за предложение моей кандидатуры на пост министра юстиции, благодарен сотрудникам министерства за совместную интересную, плодотворную и ответственную работу. Я благодарен международным партнерам, представителям гражданского общества за совместную работу”, - написал Артак Зейналян.