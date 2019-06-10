Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei

Исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут считает, что следует отсрочить введение ограничений на бизнес Нuawei, ссылаясь на сложности, которые эти ограничения создают для американских компаний. использующих технологии китайского телекоммуникационного гиганта.

Предложение об этом Воут изложил в письме в адрес вице-президента Майка Пенса и девяти конгрессменов, попавшем в распоряжение газеты The Wall Street Journal.

В письме, датированном 4 июня, предлагается отложить применение к Huawei частей закона о национальной обороне, в котором есть несколько положений, направленных против Huawei и других китайских фирм,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США. Воут предлагает, чтобы ограничения для американских партнеров китайского гиганта вступили в силу не через два года после принятия закона, как предусмотрено, а через четыре.