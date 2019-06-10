В Гехаовите и Цовасаре переизбраны действующие главы общин

По предварительным данным на выборах глав общин, состоявшихся 9 июня 2019 года в Гехаовите и Цовасаре Гегаркуникской области, победителями признаны действующие главы общин Вардан Погосян и Арташес Мхитарян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, из 4585 избирателей, зарегистрированных в Гегаховите, в голосовании приняли участие 2361 избиратель, 789 из которых проголосовали за действующего руководителя общины, беспартийного, самовыдвиженца Вардана Погосяна. На втором месте беспартийный, самовыдвиженец Нагаш Акопян, в пользу которого было отдано 678 голосов. 389 голосов набрал Макич Испирян, 198 голосов - Урарту Сафарян, 156 голосов - Тигран Сукиасян.

В Цовасаре, в отличие от Гехаовита, должность главы общины оспаривали два кандидата -действующий глава общины, беспартийный Арташес Мхитарян и беспартийный Бабик Акопян. Из зарегистрированных в Цовасаре 2093 избирателей в голосовании приняли участие 797 избирателей, из которых 523 проголосовали за Арташеса Мхитаряна.

Хосров Хлхатян