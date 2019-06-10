Опубликованы кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится Джулиан Ассанж. Смотрите на видео, как прибывает основатель WikiLeaks в тюрьме строгого режима

Ролик записал сокамерник журналиста, предположительно, до его перевода в тюремную больницу. На видео Ассанж разговаривает с другим заключенным. Агентству не удалось установить, показана ли на записи камера основателя WikiLeaks или другого арестанта. Временная отметка датирует видео 7 июля 2017 года, однако, это, скорее всего, связано с неисправностью камеры,kак передает Арменпресс, об этом сообщает Ruptly.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне утром 11 апреля после отказа Эквадора предоставить ему дипломатическое убежище из-за неоднократных нарушений международных конвенций.