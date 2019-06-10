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В результате обвала на угольной шахте в Китае погибли девять человек


Девять человек стали жертвами обвала на угольной шахте в районе экономического развития "Кунган" северо-восточной китайской провинции Цзилинь, еще 10 человек получили ранения, сообщили местные власти.

После получения сообщения об обвале руководство предприятия и власти незамедлительно наладили спасательные работы, которые к настоящему моменту завершены, отмечается в сообщениях местных СМИ.

Нет информации о том, сколько человек находилось в забое в момент обвала, сообщается только, что "остальные шахтеры благополучно поняты на поверхность",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Причиной обвала предварительно называют землетрясение магнитудой 2.3, начато расследование.




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