На промежуточных выборах в парламент Грузии победил кандидат правящей партии
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Ладо Кахадзе победил в воскресенье во втором туре промежуточных парламентских выборах в Мтацминдском избирательном округе в Тбилиси.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Кахадзе получил более 60% голосов, а его соперник, кандидат от оппозиционной партии "Свободные демократы" адвокат Шалва Шавгулидзе, - около 40% голосов избирателей,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Промежуточные выборы в парламент были назначены в связи с освободившимся депутатским мандатом, который принадлежал победившей на президентских выборах Саломе Зурабишвили.
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