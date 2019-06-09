Спасатели вытащили из бассейна  в  Чаренцаване труп утонувшего гражданина

9 июня в 11:33 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в бассейне близ Чаренцавана (Котайкская область) замечен труп. Необходима помощь спасателей.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА и боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели вытащили из бассейна труп утонувшего гражданина А.Й. (1968 г/р) и аоднесли его к машине скорой помощи.