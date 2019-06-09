Бако Саакян встретился с юными волонтерами чемпионата Европы CONIFA

9 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с юными волонтерами, принявшими активное участие в работах по организации чемпионата Европы Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент выразил им признательность за осуществленную в эти дни усердную и добросовестную работу и пожелал успехов и всех благ.