Огонь нанес серьезный  ущерб келейной части  монастыря Ахпат

8 июня в 19։01 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в келейной части монастырского комплекса Ахпат (Лорийская область) вспыхнул пожар. Необходима помощь спасателей.

На место выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и оперативная группа областной службы МЧС.

Пожар был купирован в 21:00.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорела часть келий (675 кв/м) с убранством (около 375 кв/м).