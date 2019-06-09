Огонь нанес серьезный ущерб келейной части монастыря Ахпат
8 июня в 19։01 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в келейной части монастырского комплекса Ахпат (Лорийская область) вспыхнул пожар. Необходима помощь спасателей.
На место выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и оперативная группа областной службы МЧС.
Пожар был купирован в 21:00.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорела часть келий (675 кв/м) с убранством (около 375 кв/м).
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