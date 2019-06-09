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Огонь нанес серьезный  ущерб келейной части  монастыря Ахпат


8  июня   в 19։01 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в келейной части  монастырского комплекса  Ахпат (Лорийская область) вспыхнул пожар. Необходима  помощь спасателей.

На место выехали 4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА и  оперативная группа областной  службы  МЧС.

Пожар был купирован в 21:00.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорела часть келий  (675 кв/м) с убранством (около 375 кв/м).

 




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