На территории Скотного рынка в местечке Хот общины Татев Сюникской области 8 июня состоялся 5-й Фестиваль стрижки овец. Фестиваль организовала о/о «Агентство стратегического развития» при содействии Швейцарского агентства развития и сотрудничества.

Об этом Арменпресс сообщили в о/о «Агентство стратегического развития».

«Цель фестиваля - популяризация и узнаваемость традиций, культуры, местной продукции Вайоц дзора и Сюника, а также развитие туризма. В фестивале приняли участие 2500 гостей из Вайоц дзора, Сюника, других областей, Еревана и многочисленные туристы из-за рубежа.

География Фестиваля стрижки овец расширилась — в этот раз в конкурсе приняли участие 16 стригалей из 5 областей: Вайоц дзора, Сюника Ширака, Гегаркуника и Тавуша. Победителем стал Закарян Эдгар из Шаки.

Присутствовали губернатор Сюникской области Унан Погосян, глава общины Татев Мурад Симонян, замглавы Управления по безопасности продуктов питания Эдгар Чагарян, посол Швейцарии в Армении Стефан Лазаротто.

Помимо увлекательного зрелища гостей угощение – традиционные блюда местной кухни, приготовленные жителями общин.