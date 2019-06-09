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География  Фестиваля  стрижки овец  расширилась — в  этот раз в конкурсе приняли  участие  16 стригалей  из 5 областей


На  территории Скотного рынка в местечке Хот общины  Татев Сюникской  области 8 июня  состоялся 5-й Фестиваль  стрижки овец. Фестиваль организовала  о/о «Агентство стратегического развития» при содействии Швейцарского агентства развития  и сотрудничества.

Об этом Арменпресс сообщили в  о/о «Агентство стратегического развития».

«Цель фестиваля  - популяризация  и узнаваемость традиций, культуры, местной  продукции Вайоц дзора  и Сюника, а  также развитие  туризма. В  фестивале  приняли участие  2500  гостей  из  Вайоц дзора,   Сюника, других областей, Еревана и многочисленные  туристы  из-за рубежа.

География  Фестиваля  стрижки овец  расширилась — в  этот раз в конкурсе приняли  участие  16 стригалей  из 5 областей: Вайоц дзора,   Сюника Ширака, Гегаркуника и Тавуша.  Победителем стал Закарян Эдгар из Шаки. 

Присутствовали губернатор Сюникской  области Унан  Погосян, глава общины  Татев  Мурад  Симонян, замглавы  Управления  по безопасности  продуктов  питания  Эдгар Чагарян,  посол Швейцарии в Армении Стефан Лазаротто.

Помимо увлекательного зрелища гостей  угощение – традиционные  блюда  местной  кухни, приготовленные  жителями общин.




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