По данным  на  14։00 часов, явка на выборах ОМС составила 24,89 %

По данным на 14։00 часов, явка на выборах ОМС, проходящих 9 июня в 23 общинах Армении, составила 24,89% (или 18.849 избирателей). Наибольший показатель отмечен в общине Шенаван. Здесь явка составила 53,71% (из 350 избирателей), минимальный — в общине Лернаван, здесь проголосовали 7,01 % (из 1 199 избирателей).

В Абовяне выбирают мэра. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК РА, здесь проголосовали 23,04% (из 44.519 избирателей).

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта ЦИК.

В 23 общинах Армении 9 июня начались выборы органов местного самоуправления. В 14 общинах выборы очередные, в 9 – внеочередные. В 12 общинах выбирают главу общины, в 8 общинах – члена совета старейшин, в 3 – и главы, и члена совета старейшин.

В 8.00 часов утра, согласно установленному Избирательному кодексу РА порядку, открылись все 58 избирательных участков. С целью регистрации избирателей задействованы 126 технических устройств, которые бесперебойно отпечатали справки, удостоверяющие отсутствие зарегистрированных избирателей.