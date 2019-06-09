В  Армении температура  повысится на 2-3 градуса, ожидаются грозы, град

На территории РА 9-14 июня в большинстве регионов после полудня ожидается кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

С 9-12 июня температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване в вечерние часы с 9-14 июня в отдельных районах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.