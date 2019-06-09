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Мир стал сложнее, и для  поиска решений  нам нужен саммит умов — президент Саркисян на заключительном обсуждении


9 июня президент Армении Армен Саркисян принял участие в заключительном обсуждении  Armenian Summit of Minds, проходящего в  Дилижане.   

Вел дискуссию  организатор  Summit of Minds,  основатель издания  Monthly Barometer  и организатор саммита   Тьерри Малире, участвовали также директор  Google по закупкам Тед Соудер,  директором по стратегическим и технологическим вопросам  известной  итальянской компании «Леонардо» Джорджио Моска,  профессор Университета Кента  (Великобритания) Елена Коростелева,  президент Synopsis Armenia  Ерванд Зорян и руководитель Дилижанского образовательного исследовательского центра Центрального банка Армении Армен Нурбекян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  президент Саркисян выразил   благодарность гостям за участие  в  саммите, а также всем, кто внес вклад в  организацию и проведение  форума.   

«Я многому научился на саммите, однако  три главных вопроса еще остаются: что происходит, что делать  и  как  сделать? Единственное, в чем я убежден, следующее: мы  нуждаемся в ковчеге,  которым,  думается, и  является Summit of Minds – саммит  умов, который спасет мир,  ибо  наш  мир стал намного сложнее. И степень сложности намного выше, чем  может решить любой искусственный интеллект. Нам нужен саммит умов, а также такие люди, как вы, чтобы найти решения. Я не говорю о контроле. В мире, который становится все более квантовым, невозможно применить  классическую систему управления. Необходимо научиться жить в новом – квантовом  мире,  чрезвычайно сложном, полном вызовов, но невероятно  интересном», —  сказал президент Саркисян на заключительном обсуждении Armenian Summit of Minds.




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