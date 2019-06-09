Мир стал сложнее, и для  поиска решений  нам нужен саммит умов — президент Саркисян на заключительном обсуждении

9 июня президент Армении Армен Саркисян принял участие в заключительном обсуждении Armenian Summit of Minds, проходящего в Дилижане.

Вел дискуссию организатор Summit of Minds, основатель издания Monthly Barometer и организатор саммита Тьерри Малире, участвовали также директор Google по закупкам Тед Соудер, директором по стратегическим и технологическим вопросам известной итальянской компании «Леонардо» Джорджио Моска, профессор Университета Кента (Великобритания) Елена Коростелева, президент Synopsis Armenia Ерванд Зорян и руководитель Дилижанского образовательного исследовательского центра Центрального банка Армении Армен Нурбекян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Саркисян выразил благодарность гостям за участие в саммите, а также всем, кто внес вклад в организацию и проведение форума.

«Я многому научился на саммите, однако три главных вопроса еще остаются: что происходит, что делать и как сделать? Единственное, в чем я убежден, следующее: мы нуждаемся в ковчеге, которым, думается, и является Summit of Minds – саммит умов, который спасет мир, ибо наш мир стал намного сложнее. И степень сложности намного выше, чем может решить любой искусственный интеллект. Нам нужен саммит умов, а также такие люди, как вы, чтобы найти решения. Я не говорю о контроле. В мире, который становится все более квантовым, невозможно применить классическую систему управления. Необходимо научиться жить в новом – квантовом мире, чрезвычайно сложном, полном вызовов, но невероятно интересном», — сказал президент Саркисян на заключительном обсуждении Armenian Summit of Minds.