Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

По данным  на  11։00 часов, явка на выборах ОМС составила 10, 46%


По данным  на  11։00 часов, явка на выборах ОМС, проходящих 9 июня  в  Армении,  составила 10, 46%  (или 7 671 избиратель). Наибольший  показатель отмечен в общине  Шенаван. Здесь явка составила  24,57%  (из 350 избирателей). А минимальный — в  общине  Лернаван, здесь проголосовали 1, 67 %  (из 1 199    избирателей).

В  Абовяне выбирают мэра. Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  ЦИК РА, здесь  проголосовали  10,52 %  (из 44.519  избирателей).

В  23 общинах Армении 9 июня  начались выборы  органов  местного самоуправления. В  14 общинах выборы  очередные, в 9 – внеочередные.  В  12 общинах выбирают главу  общины, в  8 общинах – члена  совета  старейшин, в  3 – и главы, и члена  совета  старейшин. 

В  8.00 часов  утра, согласно установленному  Избирательному  кодексу  РА порядку, открылись все  58  избирательных участков. С целью регистрации избирателей  задействованы  126 технических устройств, которые  бесперебойно отпечатали  справки, удостоверяющие   отсутствие зарегистрированных избирателей.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации