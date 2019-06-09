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В  городском бассейне  Чаренцавана обнаружен труп


9  июня   в 11:33  часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  бассейне  близ Чаренцавана (Котайкская область) замечен труп. Необходима  помощь спасателей.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на место выехал спасательный отряд  для  проведения специальных работ  Спасательной  службы  МЧС РА и  боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

 




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