В городском бассейне Чаренцавана обнаружен труп
9 июня в 11:33 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в бассейне близ Чаренцавана (Котайкская область) замечен труп. Необходима помощь спасателей.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА и боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Министерство предоставит дополнительную информацию.
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