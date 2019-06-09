Известны имена  пианистов, победителей  1-го тура XV  Международного конкурса им. Арама  Хачатуряна

Имена пианистов, прошедших 1-й тур XV международного конкурса имени Арама Хачатуряна, были объявлены вечером 8 июня. По решению жюри, 13 участников из 8 стран прошли второй тур. Таким образом, за выход в финал будут бороться Аяка Маседа (Япония), Сьонг Хьен Лим (Южная Корея), Джин Ли (Китай), Армен Саркисян (США / Армения), Анна Грот (Россия), Александра Акишина (Россия), Чжан Чженьян (Китай), Оксана Шевченко (Казахстан), Рипсиме Агакараян (Армения), Мьяо Гао (Китай), Гаянэ Асланян (Армения), Чжун Ван (Китай), Пум Промачарт (Таиланд).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Культурного фонда «Конкурс им.Арама Хачатуряна», указанные участники 9-10 мая выступят во 2-м туре конкурса, в обязательной программе которой и произведения Арама Хачатуряна.

Международный конкурс имени Арама Хачатуряна — член Всемирной Федерации Международных музыкальных конкурсов World Federation. Конкурс проводится под патронатом супруги президента Армении Нуне Саркисян, при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Культурного фонда «Конкурс им.Арама Хачатуряна» , совместное усилие Благодаря. Партнером конкурса является Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ (МФГС).