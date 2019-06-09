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Известны имена  пианистов, победителей  1-го тура XV  Международного конкурса им. Арама  Хачатуряна


Имена пианистов, прошедших 1-й тур XV  международного конкурса имени Арама Хачатуряна, были объявлены вечером 8 июня. По решению жюри, 13 участников из 8 стран прошли второй тур. Таким образом, за выход в  финал будут бороться Аяка Маседа (Япония), Сьонг Хьен Лим (Южная Корея), Джин Ли (Китай), Армен Саркисян (США / Армения), Анна Грот (Россия), Александра Акишина (Россия), Чжан Чженьян (Китай), Оксана Шевченко (Казахстан), Рипсиме Агакараян  (Армения), Мьяо Гао (Китай), Гаянэ Асланян (Армения), Чжун Ван (Китай), Пум Промачарт  (Таиланд).

Как сообщили Арменпресс  в  пресс-службе  Культурного фонда «Конкурс им.Арама Хачатуряна», указанные  участники 9-10 мая выступят во 2-м туре конкурса, в  обязательной программе которой и произведения  Арама Хачатуряна.

Международный конкурс имени Арама   Хачатуряна  — член Всемирной Федерации Международных музыкальных конкурсов World Federation. Конкурс проводится под патронатом  супруги президента  Армении  Нуне Саркисян, при  содействии  Министерства образования, науки, культуры и спорта РА  и Культурного фонда  «Конкурс им.Арама  Хачатуряна» , совместное усилие Благодаря. Партнером конкурса является Межгосударственный фонд гуманитарного  сотрудничества  СНГ (МФГС).




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