Сборная  Абхазии завоевала бронзовые  медали  первенства Европы по футболу CONIFA

8 июня на республиканском стадионе в Степанакерте в рамках Кубка Европы по футболу CONIFA Sportsbet.io 2019 состоялась встреча команд Абхазии и Чамерии.

Игра завершилась со счетом 0:0, затем были назначены 11-метровые, которые закончились со счетом 4:5 в пользу Абхазии.

Абхазия заняла третье место в футбольном соревновании, завоевав бронзовую медаль, а Чамерия заняла 4-е место.

По окончании матча президент Европейской конфедерации CONIFA Альберто Ришио и министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарине Агабалян вручили медали и кубки обладателям 3-го и 4-го призов.

Главный тренер сборной Абхазии на CONIFA Беслан Аджинджал заявил, что их команда ждала других результатов, и выразил сожаление по поводу того, что они не смогли попасть в финал.

По словам тренера, большая часть сборной Абхазии участвует в таком турнире впервые, а 3-й приз - хорошее начало для команды.

«Я неоднократно заявлял, что Кубок Европы по футболу CONIFA Sportsbet.io 2019 года был организован в Арцахе на очень высоком уровне. Я просто хочу выразить особую благодарность организаторам и дружелюбному и гостеприимному народу Арцаха», - сказал Беслан Аджинджал и добавил, что арцахская команда хорошо подготовлена и в будущем у команды будет много успехов.

Член команды Чамерии Кевис Гджеци сказал, что они боролись до последней минуты игры, чтобы оказаться в первой тройке, что не получилось.

По словам Кевиса Гецци, они покинут Арцах с яркими впечатлениями и готовы снова принять участие в следующем футбольном турнире в Арцахе.

Говоря об арцахской команде, спортсмен сказал, что им казалось, что смогут легко победить арцахскую команду, но после игры они поняли, что ошиблись.

За игрой следили спикер Национального собрания Арцахской республики Ашот Гулян, государственный министр Григорий Мартиросян, государственные деятели, гости, болельщики.