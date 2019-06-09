В  23 общинах Армении начались выборы  ОМС

В 23 общинах Армении 9 июня начались выборы органов местного самоуправления. В 14 общинах выборы очередные, в 9 – внеочередные. В 12 общинах выбирают главу общины, в 8 общинах – члена совета старейшин, в 3 – и главы, и члена совета старейшин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦИК РА, в 8.00 часов утра, согласно установленному Избирательному кодексу РА порядку, открылись все 58 избирательных участков. С целью регистрации избирателей задействованы 126 технических устройств, которые бесперебойно отпечатали справки, удостоверяющие отсутствие зарегистрированных избирателей.

«Число участников голосования, по общинам, сегодня, начиная с 12.00 часов, с периодичностью каждые три часа, будет публиковаться на сайте ЦИК», отмечено в сообщении.