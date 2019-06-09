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В  23 общинах Армении начались выборы  ОМС


В  23 общинах Армении 9 июня  начались выборы  органов  местного самоуправления. В  14 общинах выборы  очередные, в 9 – внеочередные.  В  12 общинах выбирают главу  общины, в  8 общинах – члена  совета  старейшин, в  3 – и главы, и члена  совета  старейшин. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  ЦИК РА, в  8.00 часов  утра, согласно установленному  Избирательному  кодексу  РА порядку, открылись все  58  избирательных участков. С целью регистрации избирателей  задействованы  126 технических устройств, которые  бесперебойно отпечатали  справки, удостоверяющие   отсутствие зарегистрированных избирателей.

«Число  участников  голосования, по общинам, сегодня, начиная с  12.00 часов,  с периодичностью каждые  три часа, будет публиковаться на сайте  ЦИК», отмечено в  сообщении.




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