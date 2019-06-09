От искусственного интеллекта до инвестиционной  политики — на форуме  Armenian Summit of Minds   состоялись тематические  обсуждения

В течение двух дней работы проходящего в Дилижане форума Armenian Summit of Minds были организованы тематические дискуссии на разные темы: геополитические развития, высокие технологии, искусственный интеллект, 4-я промышленная революция, предпринимательство и новации, лидерство и диалог цивилизаций XXIв., валютная и инвестиционная политика, стоящие перед миром риски и вызовы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, прибывшие из разных стран в Дилижан бывшие и действующие политические деятели, представители известных аналитических центров, всемирно известных компаний в области высоких технологий, ученые, бизнесмены и предприниматели поделились своим опытом и идеями, обсудили происходящие в мире процессы и тенденции в указанных областях.

В ходе саммита президент РА Армен Саркисян провел двусторонние встречи с прибывшими из разных стран гостями, обсудил с ними вопросы, касающиеся сотрудничества с Арменией в разных областях.

В частности, состоялись встречи президента Саркисяна с директором департамента инвестиций и предпринимательства Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймсом Яном, директором по корпоративному развитию компании Netflix Майклом Портером, директором и вице-президентом компании Thales Electronic Systems Реми Фолом, директором по вопросам инноваций и технологий компании IBM Фабрицио Рензи, бывший главным комментатором CNN Рицем Ханом.