Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июнь

От искусственного интеллекта до инвестиционной  политики — на форуме  Armenian Summit of Minds   состоялись тематические  обсуждения


В  течение  двух дней  работы  проходящего в  Дилижане  форума  Armenian Summit of Minds были  организованы  тематические  дискуссии на разные  темы: геополитические  развития, высокие  технологии, искусственный интеллект, 4-я промышленная  революция, предпринимательство и новации, лидерство и диалог цивилизаций  XXIв.,  валютная и инвестиционная политика, стоящие  перед миром риски и вызовы.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, прибывшие  из разных стран в  Дилижан бывшие  и действующие  политические  деятели, представители известных аналитических центров, всемирно известных компаний  в  области  высоких технологий, ученые, бизнесмены и предприниматели поделились своим опытом и идеями, обсудили происходящие  в  мире  процессы и тенденции в указанных областях.

В  ходе  саммита  президент РА  Армен  Саркисян провел двусторонние  встречи с прибывшими из разных стран гостями, обсудил с ними вопросы, касающиеся сотрудничества  с Арменией  в  разных областях.

В  частности, состоялись встречи президента Саркисяна с   директором департамента инвестиций и предпринимательства   Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймсом  Яном,  директором по корпоративному  развитию компании Netflix Майклом Портером, директором и вице-президентом компании Thales Electronic Systems Реми Фолом, директором по вопросам инноваций  и технологий  компании  IBM Фабрицио Рензи,  бывший  главным комментатором CNN Рицем Ханом.




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