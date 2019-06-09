«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Никол Пашинян коснулся спекуляций относительно переговорного процесса по вопросу Арцаха
Как могут люди оккупировать территорию, на которой они жили веками: ответ Пашиняна азербайджанскому журналисту
Вопрос незадекларированных Азербайджаном военных учений был поднят в рамках ОБСЕ
На плановом наблюдении азербайджанская сторона миссию ОБСЕ не вывела на свои передовые рубежи
Мы готовы к любому развитию: Арцрун Ованнисян коснулся турецко-азербайджанских военных учений
МИД Арцаха считает неотложным внедрение международного механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня
Децентрализованное сотрудничество между городами Арцаха и Франции никоим образом не противоречит международным обязательствам Франции: МИД Арцаха
Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили различные вопросы повестки двусторонних отношений
Мы намерены сделать Армению раем для талантливых людей: Никол Пашинян принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Главы МИД Армении, Греции и Кипра подвели итоги трехсторонней встречи
Президент Армении: SummitofMinds — площадка, где Армения может получить ответы на важные вопросы о мире
Граждане Казахстана покупают в Армении машины, нарушают ПДД с армянскими номерами и избегают штрафов: разъяснение посла
Никол Пашинян заявил о намерении создать антикоррупционный суд
Фонд государственных интересов Армении поможет правительству в осуществлении реформ по совершенствованию инвестиционного климата
Аппарат премьер-министра Армении будет иметь 720 сотрудников, утвержден устав Офиса главного комиссара по делам диаспоры
Суд принял решение об аресте Гегама Петросяна, обвиняемого в убийстве 1 марта
Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием
Парламент Армении принял проект изменений в ряде законодательных пунктов относительно осужденных, арестованных и арестованных лиц
Парламент Армении единогласно проголосовал за ограничение рекламы лиц, предлагающих услуги нелицензированного кредитного посредничества
Парламент Армении принял проект о введении пошлины на импортируемый цемент в размере 14 тысяч драмов
Минимальный срок программы “Честь имею” составит 2 года: парламент Армении принял проект полностью
Парламент Армении единогласно принял проект об оказании содействия гражданам, пострадавшим во время событий 1 марта
Парламент принял проект о выделении единовременного пособия детям, подвергшимся трафикингу
Парламент Армении принял в первом чтении проект Закона о назначении в ряде случаев мягкого наказания
Национальное Собрание Армении в первом чтении приняло пакет изменений в Налоговый кодекс
Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о разрешении организации азартных игр только в Цахкадзоре, Джермуке, Севане и Мегри
Парламент Армении в первом чтении принял законопроект об освобождении от налога на землю, в случае повреждения половины урожая в результате климатических катастроф
Своим первым рейсом на армянский рынок выходит новая авиакомпания
Государство увеличивает количество мест по госзаказу в средне-специальных учреждениях, обновляется список специальностей
Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Молодые борцы греко-римского стиля завоевали 4 медали на чемпионате Европы: Амоян чемпион
Выпущена в обращение новая марка, посвященная теме: “Спорт. Известные армянские футболисты. Генрих Мхитарян”