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Очередное усиленное патрулирование полиции — приводу подвергнуты многочисленные правонарушители


Ереванское отделение полиции и территориальные подразделения полиции, полковой службы полиции, а также сотрудники ДП  7 июля вновь провели в столице усиленное  патрулирование  полиции. 

Как  сообщили Арменпресс  из полиции, целью было  обеспечение  охраны общественного порядка и безопасности движения  от преступных и противоправных посягательств.

 «Сотрудники милиции получили от Валерия Осипяна конкретные указания— действовать в рамках законности, не проявляя терпимости и снисходительности  по отношению к правонарушителям, независимо от их положения и  возможностей. Сотрудники милиции  оперативными группами патрулировали  в столице, выявляя правонарушения и противозаконные действия. Группа людей была доставлена в полицейские стационарные подразделения за хулиганство, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, хранение и ношение холодного оружия, а также за противоправное  поведение в общественных местах.

Среди них были граждане, которые злонамеренно не подчинялись  законным требованиям сотрудников милиции и проявляли неуважение к полиции.

Одной из важнейших целей усиленного режима службы было предотвращение и пресечение правонарушений, угрожающих безопасности дорожного движения. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, есть водители, которые ставят себя  выше других участников дорожного движения и ведут себя неуважительно, преднамеренно допуская грубые нарушения правил дорожного движения. Выявлено 74 таких водителя, чьи автомобили были доставлены на  особо охраняемыетерритории дорожной полиции.

12 из них ехали под воздействием алкоголя, 3 заменили номера, и 2 водителя «дрейфовали»,проявляя  неуважение к другим участникам дорожного движения и жителям. 6 мотоциклов и два разыскиваемых автомобиля были перевезены на особо охраняемую территорию. Обнаружены также  6 машин с глушителями для громкоговорителей, без эксплуатации по контракту ОСАГО- 23, с затемненным лобовым стеклом - 15 автомобилей. 

Полиция РА, встревоженная  вопросами общественной безопасности, будет проводить подобные профилактические мероприятия на регулярной основе. Уважаемые граждане, мы строго придерживаемся правил сосуществования и дорожного движения, в противном случае ответ полиции будет жестким и соответствующим букве закона», - говорится в сообщении полиции.

 

 

 

 

 




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