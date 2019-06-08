Очередное усиленное патрулирование полиции — приводу подвергнуты многочисленные правонарушители

Ереванское отделение полиции и территориальные подразделения полиции, полковой службы полиции, а также сотрудники ДП 7 июля вновь провели в столице усиленное патрулирование полиции.

Как сообщили Арменпресс из полиции, целью было обеспечение охраны общественного порядка и безопасности движения от преступных и противоправных посягательств.

«Сотрудники милиции получили от Валерия Осипяна конкретные указания— действовать в рамках законности, не проявляя терпимости и снисходительности по отношению к правонарушителям, независимо от их положения и возможностей. Сотрудники милиции оперативными группами патрулировали в столице, выявляя правонарушения и противозаконные действия. Группа людей была доставлена в полицейские стационарные подразделения за хулиганство, незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, хранение и ношение холодного оружия, а также за противоправное поведение в общественных местах.

Среди них были граждане, которые злонамеренно не подчинялись законным требованиям сотрудников милиции и проявляли неуважение к полиции.

Одной из важнейших целей усиленного режима службы было предотвращение и пресечение правонарушений, угрожающих безопасности дорожного движения. Несмотря на многочисленные предупреждения полиции, есть водители, которые ставят себя выше других участников дорожного движения и ведут себя неуважительно, преднамеренно допуская грубые нарушения правил дорожного движения. Выявлено 74 таких водителя, чьи автомобили были доставлены на особо охраняемыетерритории дорожной полиции.

12 из них ехали под воздействием алкоголя, 3 заменили номера, и 2 водителя «дрейфовали»,проявляя неуважение к другим участникам дорожного движения и жителям. 6 мотоциклов и два разыскиваемых автомобиля были перевезены на особо охраняемую территорию. Обнаружены также 6 машин с глушителями для громкоговорителей, без эксплуатации по контракту ОСАГО- 23, с затемненным лобовым стеклом - 15 автомобилей.

Полиция РА, встревоженная вопросами общественной безопасности, будет проводить подобные профилактические мероприятия на регулярной основе. Уважаемые граждане, мы строго придерживаемся правил сосуществования и дорожного движения, в противном случае ответ полиции будет жестким и соответствующим букве закона», - говорится в сообщении полиции.