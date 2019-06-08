Армянский специалист назначен инспектором матча Греция-Армения

Представитель Армении назначен инспектором матча Греция-Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

8 июня в Афинах состоится матч Греция-Армения – встреча второго тура в группе J отборочного этапа Первенства Европы-2020. Инспектором матча назначен начальник судейского и инспекционного отдела ФФА Карен Налбандян.

В эту же группу включена сборная Армении, которая 8 июня сыграет со сборной Лихтенштейна. Игра начнется в 20:00 часов по ереванскому времени.