Армянский специалист назначен инспектором матча Греция-Армения
Представитель Армении назначен инспектором матча Греция-Армения.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.
8 июня в Афинах состоится матч Греция-Армения – встреча второго тура в группе J отборочного этапа Первенства Европы-2020. Инспектором матча назначен начальник судейского и инспекционного отдела ФФА Карен Налбандян.
В эту же группу включена сборная Армении, которая 8 июня сыграет со сборной Лихтенштейна. Игра начнется в 20:00 часов по ереванскому времени.
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