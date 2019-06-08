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Армянский специалист назначен инспектором матча Греция-Армения


Представитель Армении  назначен инспектором матча  Греция-Армения.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

8 июня в  Афинах состоится матч Греция-Армения – встреча второго тура в группе  J отборочного этапа   Первенства Европы-2020. Инспектором матча  назначен начальник  судейского и инспекционного отдела  ФФА Карен Налбандян.

В эту  же  группу включена  сборная Армении, которая  8 июня  сыграет со сборной  Лихтенштейна. Игра  начнется в   20:00 часов по ереванскому  времени.




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