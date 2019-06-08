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Спецпредставитель президента России: Не будь таких площадок, как SummitofMinds — мы просто не поспеем за всеми вызовами


Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает проведение SummitofMinds весьма  важным в нашем быстро меняющемся мире и полагает, что   такой саммит помогает понять направления этих изменений. 

Как сообщает  Арменпресс, в ходе пресс-конференции Швыдкой отметил, что почти пятьдесят лет назад люди жили в стабильном мире, но этого мира больше не существует.

 «В то время сотрудники проходили переподготовку в крупных компаниях раз в 3 года, некоторое время спустя - уже один раз в год. Сегодня переподготовка  персонала проходит каждый день. Это требование времени, потому что  проблем слишком много. Если таких платформ не будет, мы не просто справимся с проблемами. Мы тонем в потоке информации, и в то же  время у нас нет взаимопонимания», - сказал Швидкой.

SummitofMinds традиционно каждый год  проводится во  Франции, в Шамони.  В этом году он впервые  будет проведен в Армении. Армения является первой страной,  где  проходит это событие вне  Шамони.   Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства   Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета  Итальянского национального исследовательского центра  МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-MarcLischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава  администрации президента России Александр Волошин, глава  форума CransMontana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасности США Уильям Паркер и др.

 В мероприятии участвуют    более  ста видных политических и военных деятелей, ученых и аналитиков,бизнесменов и предпринимателей.

В рамках форума  планируется проведение  ряда  тематических дискуссий о геополитических  событиях в Евразии и Ближнем Востоке, об управлении и высоких технологиях, об искусственном интеллекте, дигитализации и др.

Саммит завершится 9 июня. Генеральный  партнер саммита – авторитетное  аналитическое  издание  TheMonthlyBarometer.

 

 

 




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