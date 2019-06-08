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На КПП Баграташен могут возникнуть трудности — КГД рекомендует в этом сезоне воспользоваться КПП Бавра и Гогаван


Комитет по госдоходам Армении  предупреждает, что во время сезонного роста объемов экспорта фруктов и туристических потоков, на КПП Баграташен неминуемо возникнут трудности   при одновременном обслуживании большого количества грузовых автомобилей, автобусов и легковых автомобилей.

«По этой причине, во избежание пробок и  обеспечения надлежащего качества  обслуживания,КГД  призывает пассажиров, перевозящих пассажиров из Турции в Армению во время пересечения границы в этом роста объемов экспорта фруктов и туристических потоков, воспользоваться  КПП  Бавра и Гогаван вместо КПП Баграташен».

Во избежание пробок, автобусы, прибывающие через КППБаграташен, будут сопровождаться на пункты таможенногоконтроля за пределамиКППБаграташен, где и  будут проводиться соответствующие таможенные операции", - как  передает Арменпресс,  сообщает Управление  информации и связи с общественностью КГД РА.

 

 




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