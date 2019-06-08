Армен Саркисян считает Армению хорошим посредником между ЕС и ЕАЭС

Президент Армении Армен Саргсян считает, что Армения может быть хорошим посредником и переговорщиком между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом, между Европой и Азией.

Как сообщает Арменпресс, такое мнение президент выразил Армен Саргсян в ходе форума SummitofMinds в Дилижане.

«Прекрасно, что коллеги осознают важность организацииSummitofMindsв Армении. Это возможность для мира —познакомиться с Арменией, и возможность для Армении— познакомиться с миром. Мы уже услышали различные предложения о том, чем должна быть Армения, например, мостом, соединяющим Европу и Азию. Было высказано предположение, что Армения также может быть посредником между ЕС и ЕАЭС. Хотел бы сказатьпремьер-министру, моему хорошему партнеру: пока Армения имеет довольно глубокие отношения с ЕС и является небольшим, но важным членом ЕАЭС, с одной стороны, она может стать той структурой, через которую люди будут соединяться друг с другом, но в то же время — посредником между двумя сторонами", - сказал президент.

Он заметил, что армянские бизнесмены всегда были отличными переговорщиками. Саркисян также отметил, почему Армения не может быть посредником между ЕС и ЕАЭС, Европой и Азией, если ейдоверят эту роль.