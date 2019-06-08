За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 250 раз

За период 23-29 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 250. В сторону армянских позиций произведено более 3500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, помимо стрелковых орудий, 4 июня в направлении боевых позиций АО, расположенных в северном направлении, азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет (4 сн.) и гранатометы АГС-17 (25 сн.).

Для пресечения провокации противника передовые части Армии обороны предприняли соответствующие меры, продолжая уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.