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Армения внесла большой вклад в партнерские программы НАТО — Джеймс Джонс


Армения внесла большой вклад в партнерские программы НАТО. 

Как передает Арменпресс, в  ходе  SummitofMinds в  Дилижане так  заявил  советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, отметив, что он  поощряет развитие  отношений между НАТО и Арменией и Грузией.

Журналист поинтересовался, как Джонс видит членство Армении в программе «Партнерство ради мира». Джеймс Джонс  отметил, что Армения не является членом, поинтересовался, как развивается участие, и как НАТО может внести вклад в безопасность стран, не являющихся членами организации.

«Думаю,  Армению следует поздравить за большой вклад, который она внесла в партнерские программы НАТО. Я говорил с президентом об этом. Это, кстати, высоко оцененный  вклад. Я думаю также, что НАТО повезло иметь  программу членства и партнерства. Чем больше людей интересуются партнерской программой, тем лучше для нас, поскольку она дает людям возможность объединить свои возможности и силы», - сказал Джонс.

 Он отметил, что, хотя он больше не вправе выступать от имени НАТО, тем не  менее он может сказать, что НАТО присутствовала в этом регионе и также работала с Грузией. «Грузия   отправила хорошо обученные подразделения в зоны боевых действий, и участие и и вклад  Армении, и Грузии  были высоко оценены. Я думаю, что эти связи можно развивать, основы есть, и я бы посоветовал им продолжать развивать эти связи», - сказал  он.

 

 

 

 

 




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