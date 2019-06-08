Армения внесла большой вклад в партнерские программы НАТО — Джеймс Джонс

Армения внесла большой вклад в партнерские программы НАТО.

Как передает Арменпресс, в ходе SummitofMinds в Дилижане так заявил советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, отметив, что он поощряет развитие отношений между НАТО и Арменией и Грузией.

Журналист поинтересовался, как Джонс видит членство Армении в программе «Партнерство ради мира». Джеймс Джонс отметил, что Армения не является членом, поинтересовался, как развивается участие, и как НАТО может внести вклад в безопасность стран, не являющихся членами организации.

«Думаю, Армению следует поздравить за большой вклад, который она внесла в партнерские программы НАТО. Я говорил с президентом об этом. Это, кстати, высоко оцененный вклад. Я думаю также, что НАТО повезло иметь программу членства и партнерства. Чем больше людей интересуются партнерской программой, тем лучше для нас, поскольку она дает людям возможность объединить свои возможности и силы», - сказал Джонс.

Он отметил, что, хотя он больше не вправе выступать от имени НАТО, тем не менее он может сказать, что НАТО присутствовала в этом регионе и также работала с Грузией. «Грузия отправила хорошо обученные подразделения в зоны боевых действий, и участие и и вклад Армении, и Грузии были высоко оценены. Я думаю, что эти связи можно развивать, основы есть, и я бы посоветовал им продолжать развивать эти связи», - сказал он.