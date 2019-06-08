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Никаких указанийотносительно лиц, выступающих против власти, премьер-министр не давал — Артур Ванецян


Директор СНБ Артур Ванецян не  считает, что высказывание  премьера  Никола  Пашиняна  о «людях в  черном» можно назвать скандальным.

Как  передает  Арменпресс, в  беседе с журналистами Ванецян подчеркнул, что премьер не  давал никаких указаний  относительно лиц, выступающих с  антивластными заявлениями. 

«Я не думаю, что премьер-министр Никол Пашинян сделал скандальное заявление, и я не разделяю эту мысль. Если внимательно выслушать заявление премьер-министра, он не дал никаких указанийотносительно мер воздействия  против них», - сказал Ванецян.

Директор СНБ отметил, что премьер-министр дал четкое указание, о ком идет речь, а полиция РА и СНБ  выполняют  работу каждый  по своей  части.

«Это люди, которые проповедуют ненависть в обществе, применение силы и так далее. Если есть явные случаи, по которымпредусмотрены  меры  в соответствии с Уголовным кодексом, они  будут применяться к этим лицам, чтобы подобные лица были изолированы от общества», - сказал Ванецян.

6 июня, в начале заседания правительства РА, Никол Пашинян объявил, что любая клевета и насилие в отношении Республики Армения должны подвергаться жестким контрдействиям. Премьер-министр сказал, что у них есть оперативная  информация о том, что часть представителей  этих кругов даже решила сформировать в городе группы людей, которые будут перемещаться в городе и пытаться создать определенное настроение и бросаться в глаза своим  поведением. Он поручил соответствующим органам  решить эту проблему.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян и директор СНБ Артур Ванецян отметили, что проблема ясна и будет решена.

 

 




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