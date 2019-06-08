Никаких указанийотносительно лиц, выступающих против власти, премьер-министр не давал — Артур Ванецян

Директор СНБ Артур Ванецян не считает, что высказывание премьера Никола Пашиняна о «людях в черном» можно назвать скандальным.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Ванецян подчеркнул, что премьер не давал никаких указаний относительно лиц, выступающих с антивластными заявлениями.

«Я не думаю, что премьер-министр Никол Пашинян сделал скандальное заявление, и я не разделяю эту мысль. Если внимательно выслушать заявление премьер-министра, он не дал никаких указанийотносительно мер воздействия против них», - сказал Ванецян.

Директор СНБ отметил, что премьер-министр дал четкое указание, о ком идет речь, а полиция РА и СНБ выполняют работу каждый по своей части.

«Это люди, которые проповедуют ненависть в обществе, применение силы и так далее. Если есть явные случаи, по которымпредусмотрены меры в соответствии с Уголовным кодексом, они будут применяться к этим лицам, чтобы подобные лица были изолированы от общества», - сказал Ванецян.

6 июня, в начале заседания правительства РА, Никол Пашинян объявил, что любая клевета и насилие в отношении Республики Армения должны подвергаться жестким контрдействиям. Премьер-министр сказал, что у них есть оперативная информация о том, что часть представителей этих кругов даже решила сформировать в городе группы людей, которые будут перемещаться в городе и пытаться создать определенное настроение и бросаться в глаза своим поведением. Он поручил соответствующим органам решить эту проблему.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян и директор СНБ Артур Ванецян отметили, что проблема ясна и будет решена.