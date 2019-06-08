Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй по случаю Национального праздника Великобритании - дня рождения королевы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с Национальным праздником Соединенного Королевства - Официальным днем рождения королевы. Желаю дружественному народу Великобритании мира и дальнейшего прогресса.

Рад отметить, что основанные на тесных исторических связях наши отношения сегодня развиваются в атмосфере дружбы и взаимного уважения. Армения придает большое значение расширению сотрудничества с Великобританией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Могу с уверенностью сказать, что имеются все необходимые предпосылки для поднятия армяно-британского взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень и реализации эффективных программ».