Президент Армении: SummitofMinds — площадка, где Армения может получить ответы на важные вопросы о мире

Проходящий в АрменииSummitofMinds— важная площадка для обсуждения многих вопросов, решения неопределенностей. Для Армении это также площадка, где она может получить ответы на важные вопросы - куда движется мир, что будет 20-30 лет спустя.

Как передает Арменпресс, об этом сказал президент РА Армен Саркисян в Дилижане – на SummitofMinds.

Президент Саркисян сравнил SummitofMinds с Ноевым ковчегом.

«Когда я лично смотрю на мир, то ижу признаки потопа во многих местах, вижу признаки потопа в нашем поведении, как мы относимся к природе, к климатическим изменениям. Все это напоминает нам потом, мы что-то делаем неправильно, не так. Мы неправильно относимся к нашей природе. Рассматривая международную политику, мы видим, что в мире существуют огромные неопределенности, связанные с будущим Европы, с «Брекситом», с предстоящими в США выборами, с ситуацией на Ближнем Востоке и др. Мир сегодня полон новыми и пришедшими из прошлого идеями. Популизм в широком масштабе, фейковые новости, искажения.

И наконец, что ждет мир, что с ним будет. Мы все больше и больше теряем доверие, умение договариваться, вести диалог. С этой точки зрения SummitofMinds напоминает небольшой ковчег. И сегодня это не Ноев ковчег, а Армянский ковчег, куда люди собираются обсудить, как спасти планету», - сказал президент.

Президент РА отметил, что для Армении важно услышать здесь, что говорит мир, задать вопрос форуму SummitofMinds – что происходит в мире, что делать, как делать, куда мы идем – как республика Армения, как народ, как мы должны поступить? Он отметил также, что это глобальные вопросы, которые касаются и Армении, поскольку важно знать, куда идет мир, что будет 20-30 лет спустя. Весьма важно иметь свою программу, наметить свой путь.

Армен Саркисян оценил SummitofMindsкак одно из величайших достижений за последние 20-30 лет. Это тинк-танк, который касается будущего планеты. Он упомянул, что саммит всегда проводился в чудесном уголке возле Шамони, у горы Монблан. Президент уговорил Тьерри Малиреи его коллег вывезти его из Шамони, и выбрать Армению в качестве отличного места для следующего форума. Ежегодно на SummitofMindsсобирается около 200-300 человек из разных уголков мира. Лучшие мыслители мира собираются вместе, чтобы подумать о важных проблемах планеты. По мнению президента, благодаря саммиту и ряду других мероприятий мир узнает больше об Армении, а Армения –о мире. Президент Саргсян поблагодарил организатора Тьерри Малире за проведение форума в Армении» и выразил надежду, что форум станет регулярным и будет проводиться ежегодно.

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета Итальянское национального исследовательского центра МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава администрации президента России Александр Волошин, глава форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасностиСША Уильям Паркер и др.