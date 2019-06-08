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Президент Армении: SummitofMinds — площадка, где Армения может получить ответы на важные вопросы о мире


Проходящий в АрменииSummitofMinds— важная  площадка  для обсуждения  многих вопросов, решения  неопределенностей. Для  Армении это также площадка, где  она может  получить ответы на важные  вопросы  - куда  движется мир, что будет  20-30 лет спустя.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал президент РА  Армен  Саркисян в Дилижане – на  SummitofMinds.

Президент Саркисян сравнил SummitofMinds с  Ноевым ковчегом.

«Когда я лично смотрю на мир, то ижу  признаки потопа  во многих местах, вижу  признаки потопа в  нашем поведении, как  мы  относимся к природе, к климатическим изменениям. Все это напоминает нам потом, мы  что-то делаем неправильно, не  так. Мы  неправильно относимся к  нашей  природе. Рассматривая международную политику, мы  видим, что в  мире  существуют огромные  неопределенности, связанные  с будущим Европы, с «Брекситом», с предстоящими в  США  выборами, с ситуацией  на  Ближнем Востоке  и др. Мир сегодня  полон новыми и пришедшими из прошлого  идеями. Популизм в широком масштабе, фейковые  новости, искажения. 

И наконец, что  ждет мир, что с ним  будет. Мы  все  больше  и больше  теряем доверие,  умение  договариваться, вести диалог. С этой  точки зрения  SummitofMinds напоминает небольшой  ковчег. И сегодня это не  Ноев ковчег, а Армянский  ковчег, куда  люди собираются обсудить, как  спасти планету», - сказал президент. 

Президент РА  отметил, что для  Армении важно услышать здесь, что говорит мир, задать вопрос форуму SummitofMinds – что происходит в  мире, что делать, как  делать, куда  мы  идем – как  республика Армения, как  народ, как  мы должны  поступить? Он  отметил также, что это глобальные  вопросы, которые  касаются  и Армении, поскольку  важно знать, куда  идет мир,  что будет  20-30 лет спустя. Весьма  важно иметь свою программу, наметить свой  путь.

Армен Саркисян оценил SummitofMindsкак одно из величайших достижений за последние 20-30 лет. Это тинк-танк, который касается будущего планеты. Он упомянул, что  саммит всегда проводился в чудесном уголке  возле Шамони, у горы Монблан. Президент уговорил Тьерри Малиреи его коллег вывезти его из Шамони, и выбрать Армению в качестве отличного места для следующего форума. Ежегодно на SummitofMindsсобирается около 200-300 человек из разных уголков мира. Лучшие мыслители мира собираются вместе, чтобы подумать о важных проблемах  планеты. По мнению президента, благодаря саммиту и ряду других мероприятий мир узнает больше об Армении, а Армения –о   мире. Президент Саргсян поблагодарил организатора Тьерри Малире за проведение  форума в Армении» и выразил надежду, что форум станет регулярным и будет проводиться ежегодно.

Среди участников мероприятия премьер-министр Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен, советник президента по вопросам безопасности при президенте США Бараке Обаме, генерал Джеймс Джонс, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор департамента инвестиций и предпринимательства   Организации Объединенных Наций по торговле и развитию Джеймс Ян, экс-министр, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, лордАра Дарзи, председатель совета  Итальянское национального исследовательского центра  МассимоИнгусо, генеральный директор Siemens Жан-Марк Лишка (Jan-Marc Lischka), вице-президент французской компании THALES, региональный директор Пол Рэми, руководитель школы менеджмента «Сколково», бывший глава  администрации президента России Александр Волошин, глава  форума Crans Montana Пьер-Эммануэль Куирин, директор и президент фонда Университета нацбезопасностиСША Уильям Паркер и др.

 

 

 




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